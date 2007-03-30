На Европейской площади идет митинг коалиции (обновляется)

Координатор парламентской коалиции, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА утверждает, что коалиция не намерена прекращать диалога ни с Президентом Виктором ЮЩЕНКОМ, ни с оппозицией для сохранения целостности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая сегодня на митинге форума национального единства, который проходит на Европейской площади в Киеве.

«Мы никогда не исчерпаем диалог, мы ни при каких условиях не прервем его с Президентом», - сказала Р.БОГАТИРЕВА. При этом она обратилась к оппозиции с призывом, чтобы та ни в коем случае также не покидала стола переговоров.

В тоже время, комментируя действия оппозиции, Р.БОГАТЫРЕВА сказала, что «сегодня оппозиция пыталась незаконно склонить Президента к роспуску парламента». По убеждению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, оппозиция «не уважает плюрализма мнений и демократии, она любит только себя».

Обращаясь к присутствующим, Р.БОГАТЫРЕВА сказала, что «мы должны защитить Президента от давления (имеется в виду оппозиционных сил - УНИАН)».

В тоже время народный депутат сказала, что сегодня «сторонники оппозиции больше не хотят Майдана». По ее мнению, «они боятся, что эта группа начнет отбирать собственность».

В своем выступлении Р.БОГАТЫРЕВА призвала к сохранению стабильности в Украине, которую, по ее мнению, после прошлогодних парламентских выборов удалось наконец достигнуть.

Выступая на Форуме национального единства министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ призывает к единству Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил, выступая сегодня на Форуме национального единства, который проходит на Европейской площади в Киеве.

«Мы не хотим делить Украину на «вашу и нашу», Украина одна, Украина едина», - сказал Н.ШУФРИЧ.

За последние полгода новому правительству удалось добиться стабильности. Кроме того, проводится работа по повышению заработной платы и пенсий. «А оппозиция хочет дестабилизировать ситуацию в Украине», - отметил он, заметив, что Партия регионов и другие партии, которые образовали коалицию в ВР, выступают за диалог с оппозицией, «но мы не допустим, чтобы оппозиция нарушала стабильность».

Кроме того, Н.ШУФРИЧ убежден в том, что сегодня в Украине отсутствуют предпосылки «для того, чтобы образовывать чрезвычайные ситуации». «Нам абсолютно понятны стремления оппозиции… Мы не позволим развалить нашу страну, мы не позволим делить Украину ни по периметру, ни по меридиану, ни по параллели», - отметил он.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в организованном коалицией форуме национального единства принимает участие около 15 тыс. чел.

В то же время в ЦОС отметили, что в начале митинга насчитывалось около 5 тыс. участников.

Кроме того, по информации правоохранителей, возле сцены, где выступают представители коалиции, охрану общественного порядка обеспечивают 150 сотрудников милиции.

Митинг Форума национального единства на Европейской площади Киева длился почти два часа.

Как передает корреспондент УНИАН, перед собравшимися на митинге выступали премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, министр экономики Анатолий КИНАХ, народные депутаты, в частности лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, депутаты местных советов от партий, которые входят в Коалицию национального единства, ректоры некоторых украинских вузов и тому подобное.

Митинг Форума национального единства закончился на Европейской площади и теперь, по предложению его организаторов, должен продлиться возле Секретариата Президента.