Цушко насчитал на Европейской площади 15 тысяч человек
15:19, 30 марта 2007Политика
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Возле сцены - 150 милиционеров
В организованном коалицией форуме национального единства, который проходит на Европейской площади в Киеве, принимает участие около 15 тыс. чел.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
В то же время в ЦОС отметили, что в начале митинга насчитывалось около 5 тыс. участников.
Кроме того, по информации правоохранителей, возле сцены, где выступают представители коалиции, охрану общественного порядка обеспечивают 150 сотрудников милиции.
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