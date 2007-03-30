Цушко насчитал на Европейской площади 15 тысяч человек

В организованном коалицией форуме национального единства, который проходит на Европейской площади в Киеве, принимает участие около 15 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

В то же время в ЦОС отметили, что в начале митинга насчитывалось около 5 тыс. участников.

Кроме того, по информации правоохранителей, возле сцены, где выступают представители коалиции, охрану общественного порядка обеспечивают 150 сотрудников милиции.