Луценко будет вместе с милицией ликвидировать провокации

Лидер общественного движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что Комитет национального спасения совместно с представителями правоохранительных органов будут делать все, чтобы не допустить осуществления провокаций во время митинга оппозиционных сил, который запланирован на завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции после заседания Комитета национального спасения.

«Если будут какие-то провокации, то мы сможем их вместе с честной милицией ликвидировать», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он выразил уверенность, что во время проведения акций «милиция будет вместе с народом».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, обязанностью правоохранительных органов должна стать защита прав граждан на мирные собрания. При этом, по его словам, в связи с завтрашними акциями милиция будет переведена на усиленный режим несения службы, чтобы не допустить столкновения представителей различных политических сил.