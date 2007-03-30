Тимошенко и Луценко поехали на встречу с Президентом

В Секретариате Президента должны начаться консультации между Президентом и лидерами оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель гражданской партии “Пора” Владислав КАСЬКИВ.

Он сказал, что в Секретариат должны прибыть лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и лидер парламентской фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК и некоторые другие.

Отвечая на вопрос журналистов, с какой просьбой идут к Президенту лидеры оппозиции, В.КАСЬКИВ сказал, что они будут призывать Президента распустить парламент и объявить досрочные парламентские выборы.

В то же время Н.КАТЕРИНЧУК, отвечая на вопрос журналистов, что будет если Президент откажется издать указ о роспуске парламента, сказал, что следствием этого будет углубление политического кризиса в стране, а также нивелирование всех демократических ценностей, которые были достигнуты после Помаранчевой революции.

Он также добавил, что в случае отказа Президента лидеры оппозиции будут и в дальнейшем апеллировать к украинскому народу, обосновывая свою позицию.