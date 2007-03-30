Богатырева собралась защищать Ющенко от оппозиции
ПР не прервет диалог "ни при каких условиях"
Координатор парламентской коалиции, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА утверждает, что коалиция не намерена прекращать диалога ни с Президентом Виктором ЮЩЕНКОМ, ни с оппозицией для сохранения целостности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая сегодня на митинге форума национального единства, который проходит на Европейской площади в Киеве.
«Мы никогда не исчерпаем диалог, мы ни при каких условиях не прервем его с Президентом», - сказала Р.БОГАТИРЕВА. При этом она обратилась к оппозиции с призывом, чтобы та ни в коем случае также не покидала стола переговоров.
В тоже время, комментируя действия оппозиции, Р.БОГАТЫРЕВА сказала, что «сегодня оппозиция пыталась незаконно склонить Президента к роспуску парламента». По убеждению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, оппозиция «не уважает плюрализма мнений и демократии, она любит только себя».
Обращаясь к присутствующим, Р.БОГАТЫРЕВА сказала, что «мы должны защитить Президента от давления (имеется в виду оппозиционных сил - УНИАН)».
В тоже время народный депутат сказала, что сегодня «сторонники оппозиции больше не хотят Майдана». По ее мнению, «они боятся, что эта группа начнет отбирать собственность».
В своем выступлении Р.БОГАТЫРЕВА призвала к сохранению стабильности в Украине, которую, по ее мнению, после прошлогодних парламентских выборов удалось наконец достигнуть.