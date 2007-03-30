Богатырева собралась защищать Ющенко от оппозиции

Координатор парламентской коалиции, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА утверждает, что коалиция не намерена прекращать диалога ни с Президентом Виктором ЮЩЕНКОМ, ни с оппозицией для сохранения целостности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая сегодня на митинге форума национального единства, который проходит на Европейской площади в Киеве.

«Мы никогда не исчерпаем диалог, мы ни при каких условиях не прервем его с Президентом», - сказала Р.БОГАТИРЕВА. При этом она обратилась к оппозиции с призывом, чтобы та ни в коем случае также не покидала стола переговоров.

В тоже время, комментируя действия оппозиции, Р.БОГАТЫРЕВА сказала, что «сегодня оппозиция пыталась незаконно склонить Президента к роспуску парламента». По убеждению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, оппозиция «не уважает плюрализма мнений и демократии, она любит только себя».

Обращаясь к присутствующим, Р.БОГАТЫРЕВА сказала, что «мы должны защитить Президента от давления (имеется в виду оппозиционных сил - УНИАН)».

В тоже время народный депутат сказала, что сегодня «сторонники оппозиции больше не хотят Майдана». По ее мнению, «они боятся, что эта группа начнет отбирать собственность».

В своем выступлении Р.БОГАТЫРЕВА призвала к сохранению стабильности в Украине, которую, по ее мнению, после прошлогодних парламентских выборов удалось наконец достигнуть.