Тимошенко завтра собралась на Майдан

Народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Андрей Шкиль заявил, что БЮТ завтра будет участвовать в митинге оппозиции на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом он сказал «Главреду».

Шкиль отметил, что БЮТ не давал «отбой» своим сторонникам относительно участия в этой акции. «Мы не давали никакого отбоя. Наши сторонники будут завтра на Майдане», - сказал депутат.

Он также добавил, что сторонники БЮТ, проживающие в Киеве, будут обязательно, а из регионов будут те, кому удастся приехать.