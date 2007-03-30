Обращение Комитета национального спасения к Ющенко

Политические партии и общественные организации, вошедшие в Комитет национального спасения, обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием досрочного прекращения полномочий Верховной Рады V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято сегодня на первом заседании Комитета национального спасения, прошедшее в Украинском доме в Киеве.

Как отмечается в обращении, «два года назад украинский народ во время президентских выборов вышел на Майдан, защитил свои конституционные права и свободы, в том числе право на выбор. Год назад в Украине состоялись выборы народных депутатов Украины и депутатов местных советов. Несмотря на сложности как объективного, так и субъективного характера, украинский народ на парламентских выборах еще раз поддержал политические силы, которые позиционировали себя как демократические, но в результате измены Социалистической партии в ВР было фактически опорочено народное волеизъявление, а к власти в парламенте и в правительстве пришли силы реванша».

По словам авторов обращения, коалиция большинства, «используя методы, не совместимые с принципами парламентаризма и демократии, продолжала расширяться за счет депутатов, прошедших в парламент под знаменами демократических сил, но не устояли перед искушениями, утратили политическую честь и человеческое достоинство, предали своих избирателей».

Как отмечается в обращении к Президенту, «сегодня измена стала ключевым признаком Верховной Рады. Парламент превратился в гнездо политической коррупции”.

Участники Комитета национального спасения выражают обеспокоенность стремлением коалиции “такими же методами, о которых говорилось выше, увеличить свои ряды до 300 депутатов с целью внесения изменений в Конституцию и окончательную узурпацию власти в стране».

По убеждению авторов обращения, «заявления представителей коалиции свидетельствуют об их намерениях ликвидировать демократические свободы, объявить наступление на украинство, принести в жертву государственный суверенитет Украины».

«Фактически сегодня в Украине начат государственный переворот», - отмечается в обращении.

В связи с этим политические партии и общественные организации, вошедшие в Комитет нацспасения, требуют от Президента как от гаранта Конституции Украины, чтобы он, “пользуясь мандатом нашего доверия, который получили на всенародных президентских выборах, выполнить свой прямой долг и в соответствии с Конституцией Украины прекратить полномочия ВРУ 5-го созыва».

Кроме того, в обращении есть просьба к Президенту не допустить в будущем повторения «подобных ситуаций, защитить право народного выбора, сделать невозможной узурпацию власти», а также предлагается «немедленно приступить к всенародному обсуждению и принятию новой редакции Конституции Украины».