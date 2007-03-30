Визит Ющенко в Москву назначен на 3 апреля

3 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с визитом посетит Российскую Федерацию.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК, передает корреспондент УНИАН.

«3 числа (апреля) состоится визит Президента Украины в Россию, и я вместе с Президентом отбуду в Россию», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что Россия является чрезвычайно важным партнером для Украины, так же как Украина для России.

По его словам, отношения между двумя странами будут формироваться на взаимовыгодной основе, прагматизме, прогнозируемости и правильной настроенности друг к другу.

«Думаю, мой первый визит в качестве министра иностранных дел в Россию станет хорошим началом этого», - сказал он.

Он также отметил, что в ходе визита секретарями советов национальной безопасности двух стран будет подписан план действий Украина-Россия, и скреплен подписями президентов.

«Это первый чрезвычайно существенный шаг для деятельности комиссии ПУТИН-ЮЩЕНКО», - добавил он. А.ЯЦЕНЮК отметил, что это является очень хорошим сигналом для постепенного решения неотложных вопросов между странами.