Луценко видит в Кабмине ”маразматических динозавров без справки из психбольницы”

Лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что в демократических политических сил нет иного выхода, чем добиваться роспуска Верховной Рады путем проведения акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер гражданского движения заявил сегодня на заседании Комитета национального спасения.

«Мы снова идем на Майдан, поскольку у нас нет другого выхода», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он отметил, что акция протеста, проведение которой запланировано на завтра, «не будет восстанием», как это было во время президентских выборов.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что необходимо сделать все, чтобы не позволить коалиции и правительству ЯНУКОВИЧА превратить Украину «в очередную клановую зону».

Он отметил, что украинцы не должны терпеть ту власть, которую они не избирали. «А это правительство маразматических динозавров, хотя у них нет справки ни из психбольницы, ни из палеонтологического музея», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также отметил, что Кабинет министров сегодня фактически превратился «в машинку по отбеливанию мафии». Поэтому, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, необходимо сделать все, чтобы не допустить осуществления угроз украинской государственности со стороны провластной коалиции и правительства.