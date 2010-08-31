У милиции есть аж восемь версий исчезновения харьковского журналиста

Милиция отрабатывает восемь версий исчезновения главного редактора харьковской газеты "Новый стиль" Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК сообщил в интервью журналистам в Киеве.

"Мы рассматриваем 8 версий по этому делу", - сказал он.

По словам замминистра, следствие не исключает, что журналиста могли убить из-за профессиональной деятельности или с хулиганских побуждений, также убийство могли совершить родственники или близкие люди В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Среди следующих версий: совершение убийства В.КЛИМЕНТЬЕВА должниками с целью невозвращения долгов, похищение журналиста для получения выкупа, инсценирование похищения, гибель журналиста в связи с его неосведомленностью в управлении плавсредствами.

Еще одна версия, отрабатываемая милицией, заключается в том, что В.КЛИМЕНТЬЕВ мог стать виновником или потерпевшим в ДТП.

В.ФАРИННИК сообщил, что по данному делу допрошено много людей.

"Кроме того, мы не отбрасываем версию, что он может быть живой, но, для того чтобы полноценно велся его поиск, мы возбудили уголовное дело именно по статье 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство)", - отметил замминистра.

Он сообщил, что милиция также рассматривает возможность причастности к исчезновению журналиста фигурантов его публикаций.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье 115 «преднамеренное убийство» Уголовного кодекса по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон пропавшего журналиста.

Газета «Новый стиль» занимается расследованиями на правовую тематику.