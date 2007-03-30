Табачник назвал лидеров оппозиции «тюлькой» - хищной и дебильной

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК называет субботний митинг оппозиции «римейком Майдана».

В интервью журналистам, Д.ТАБАЧНИК заметил, что событие, происходящее впервые, воспринимается как трагедия, революция, второй раз проходит как фарс. «Вот сегодня, если составить фамилии основных фигурантов псевдомайдана, псевдо, - потому что второй раз, - это римейк, то получится то, что больше годится ко дню юмора, - «Тюлька» - ТИМОШЕНКО Юлия, ЛУЦЕНКО и КИРИЛЕНКО, вот «тюлька» и будет», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.

Он негативно охарактеризовал процессы, которые сегодня происходят в государстве. В частности, то, что некоторые политики позволяют себе говорить о кризисе, нестабильности. «Когда политики любого государства говорят о нестабильности, системном кризисе, то экономика этого государства становится непривлекательной для инвесторов и каждый, от того, кто стоит с ларьком на Троещинском рынке - и до владельцев металлургических комбинатов, химических или больших горнообогатительных, - должны понять, что от каждого такого заявления он теряет часть своего имущества, а наемный работник - в зарплате», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.

Выступил он с критикой и в адрес лидеров оппозиции. «Я думаю, что вред от визита одного из депутатов Верховной Рады в Париж не может быть измерен даже в девятизначных цифрах. Поскольку та истерика и та ложь, которые она распространяет в Западной Европе, негативно влияют в первую очередь на инвестиционный климат, и все представители бизнеса должны понять, что от выступлений ТИМОШЕНКО их имущество, акции, предприятия теряют в цене», - сказал он.

Он также подчеркнул, что «хищническая жажда власти», которая реализуется через незаконное стремление досрочных выборов, сильно бьет по экономическому росту Украины.

Также раскритиковал Д.ТАБАЧНИК и лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКА. «То должностное лицо, которое сегодня аж заходиться от визга, что у него сделали обыск, пусть бы вспомнил сколько раз он делал незаконные обыски у других», - сказал Д.ТАБАЧНИК, напомнив, что обыск проводился и у него лично. «Вот перед вами человек, у которого дважды орлы ЛУЦЕНКО делали незаконный обыск в квартире и он после этого не нашел даже мужество извиниться. Что ж, Юрий Витальевич имеет две правды, две Конституции», - сказал он.

Оценивая деятельность Ю.ЛУЦЕНКО в должности министра МВД и комментируя некоторые из возбужденных им уголовных дел, Д.ТАБАЧНИК отметил, что у ЛУЦЕНКА «уровень правового невежества, граничащий с дебилизмом».