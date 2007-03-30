Соратник Тимошенко: Ющенко – первый, к кому надо применить императивный мандат

Алексей Данилов, единственный «действующий» член фракции БЮТ, который проголосовал против известного ультиматума – 17-и требований оппозиции, в интервью «Украинской правде» сказал, что «Тимошенко является заложницей определенных иллюзий, которые ей навязывает окружение».

А президента Виктора Ющенко Данилов назвал человеком, который «очень сильно болеет», и заметил, что к Ющенко стоило бы применить императивный мандат в первую очередь. Потому что он «не выполнил ни одного обещания, которое он давал на Майдане вместе со своей командой».

«Но гарант Конституции – это первое лицо в государстве! – напомнил нардеп. - Первое! Не второе и не третье! А если вы посмотрите на 17 пунктов, который оппозиция выдвинула к коалиции, то 15 из них адресованы к Виктору Андреевичу Ющенко».

«Они (окружение Ющенко) не выдержали испытание деньгами и властью», - по мнению Данилова, это – основная причина того, что сегодня ситуация в государстве сложилась именно так. «Сегодня садиться с этими людьми (не выдержавшими испытания властью) за один стол и продолжать с ними вести какой–то диалог – это выше моего понимания», - добавил Данилов. Тимошенко к этой когорте Данилов не относит, считая ее «извините за выражение, потерпевшей во всей этой ситуации».