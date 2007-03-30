Ющенко и Янукович разошлись сегодня после часа ночи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ вчера провели несколькочасовую встречу, и сегодня разговор будет продолжен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня в интервью журналистам.

«Он (В.ЯНУКОВИЧ) вчера встречался и сегодня будет встречаться», - подчеркнул вице-премьер.

Д.ТАБАЧНИК рассказал, что встреча состоялась вчера по возвращении В.ЮЩЕНКО из Луганска, а премьера - из Донецка. «Состоялось несколькочасовое общение, которое завершилось после часа ночи», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Отвечая на вопрос, удалось ли достичь понимания, вице-премьер подчеркнул, что, по его мнению, главная точка соприкосновения должна объединить позиции Президента и премьера. И эта точка соприкосновения - единство государства и соблюдения Конституции, «вокруг этого все время идет разговор», сказал Д.ТАБАЧНИК.

Комментируя требование Президента о внесении общего с премьер-министром представления в Конституционный Суд относительно императивного мандата, Д.ТАБАЧНИК заметил, что «я не увлекаюсь футурологией и гаданием, и не гадаю на кофейной гуще и тому подобное. Я знаю, что идет конструктивный процесс разговора, и надеюсь, что он будет сближать позиции”. “В любом случае, когда люди общаются, они находят какие-то точки соприкосновения», - сказал он.

Вице-премьер выразил мнение, что даже без мгновенных результатов наличие диалога между Президентом и главой правительства является полезным, поскольку уменьшает «удельный вес влияния на Президента тех радикалов, которые подталкивают к, на мой взгляд, противоречивым ошибочным позициям, которые радикализуют ситуацию».