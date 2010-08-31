Янукович привез в Украину «Поцелуй Иуды»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ привез в Украину картину Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды», которая была передана украинской делегации во время официального визита Германии.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, планируется, что картину отреставрируют в Киеве лучшие специалисты с привлечением иностранных экспертов. После реставрации полотно вернут в Одесский музей западного и восточного искусства, откуда она была похищена, но лишь после того как в музее будет установлен надлежащий уровень охраны.

Как сообщал УНИАН, шедевр гениального Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды» стоимостью около 100 млн. дол. был похищен в ночь на 4 августа 2008 года. Картину удалось похитить из-за недостаточно надежной охраны экспонатов музея.

Позже специалисты выдвинули гипотезу, что полотно во время кражи было повреждено и вывезено за пределы территории Украины.

25 июня 2010 года в Берлине работниками МВД Украины совместно с правоохранительными органами Германии были задержаны три гражданина Украины и один гражданин ФРГ, которые похитили картину Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды».

30 сентября в Берлине состоялась церемония передачи украинской стороне картины Караваджо.

Сенатор Берлина вместе с генпрокурором ФРГ, руководством Берлинской картинной галереи и представители немецкой федеральной полиции передали министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ полотно, которое под охраной было доставлено в аэропорт.