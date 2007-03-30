Тимошенко диагностировала худшую форму кучмизма, и не знает, как лечить

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и его команда пытаются превратить Украину в собственную вотчину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на первом заседании Комитета национального спасения в Киеве.

По словам лидера БЮТ, команда В.ЯНУКОВИЧА, которая в свое время «выкристаллизовалась» в результате убийств и перераспределения собственности в Донецке, «который держат как свою вотчину», то же пытается реализовать в масштабах Украины.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧ, ни его команда не свободны в принятии решений потому, что «являются марионетками».

В своем выступлении она также отметила, что сейчас в Украине «разворачивается не просто кучмизм, а наихудшая форма кучмизма, которая неизвестно как может сегодня лечиться».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, главная задача демократических сил сегодня – положить конец беспределу, который творит в стране команда, получившая большинство голосов избирателей на последних парламентских выборах.

«Самое худшее сегодня - это тот обман, в который нас пытаются втянуть, большего обмана Украина не видела», - подчеркнула лидер БЮТ, добавив при этом, что ситуация в стране может еще больше ухудшиться, если в парламенте коалиция получит 300 голосов.

Говоря об экономическом развитием государства, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что по ее информации, команда В.ЯНУКОВИЧА готовит документы и ожидает момента, чтобы Украина вступила в Единое Экономическое Пространство. По ее словам, если это произойдет, Украина получит лишь 11% права голоса в этом объединении, тогда как другие страны-члены ЕЭП - 80%.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в сейчас правительство скрыто передает «энергетические возможности Украины». «Сегодня остались считанные месяцы, чтобы нашу газотранспортную систему объявили банкротом и передали за долги, - сказала она.