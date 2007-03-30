Президент перенес консультации с Морозом и лидерами фракций

Политические консультации Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством Верховной Рады и лидерами фракций перенесены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

В то же время она не уточнила, на когда перенесены эти консультации.

Как сообщал УНИАН, 29 марта представитель Президента в ВР Роман ЗВАРИЧ заявил, что Президент пригласил руководство ВР и парламентских фракций в понедельник, 2 апреля, принять участие в консультациях по поводу политической ситуации в Украине, в частности и в Верховной Раде.

В свою очередь В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Луганске сказал, что приглашает руководителей фракций и групп Верховной Рады для консультаций 30 марта.