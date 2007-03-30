Президент перенес консультации с Морозом и лидерами фракций
Точное время не указано
Политические консультации Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством Верховной Рады и лидерами фракций перенесены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
В то же время она не уточнила, на когда перенесены эти консультации.
Как сообщал УНИАН, 29 марта представитель Президента в ВР Роман ЗВАРИЧ заявил, что Президент пригласил руководство ВР и парламентских фракций в понедельник, 2 апреля, принять участие в консультациях по поводу политической ситуации в Украине, в частности и в Верховной Раде.
В свою очередь В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Луганске сказал, что приглашает руководителей фракций и групп Верховной Рады для консультаций 30 марта.