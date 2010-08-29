Яценюк знает, зачем Януковичу изменения в Конституцию

Лидер политической партии «Фронт Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК выступает категорически против того, чтобы изменения в Конституцию вносил парламент 300 голосами народных депутатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронта Перемен”.

«Любые изменения в Конституцию, по моему убеждению, должны пройти всеукраинский референдум, первое голосование в парламенте, второе голосование в парламенте и только потом - подпись Президента Украины», - так он прокомментировал заявление Президента о необходимости возвращения к Конституции 1996 года.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня в Украине без каких-либо изменений в Конституцию фактически установлена президентская модель правления: «Президенты 2009-го и 2010-го года действуют по одной Конституции. Однако полномочия и влияние на страну кардинально разные. Конституция та же, только предыдущий президент был президентом в парламентско-президентской республике, а президент сегодняшний - это уже президент классической президентской республики. И без изменений в Конституцию».

Он отметил, что изменения в Конституцию нужны В.ЯНУКОВИЧУ, чтобы расставить все точки над «і» в коалиции. «Это для нас с вами и так Конституция уже является фактически президентской. ЯНУКОВИЧ и так всем руководит. Теперь Конституция будет не только для оппозиции президентской, а теперь планируется, чтобы Конституция была президентской и для коалиции, и для своих. Чтобы было все всем понятно», - сказал политик.

А.ЯЦЕНЮК признает, что Конституция Украины нуждается в изменениях. Однако, по его убеждению, Основной Закон не должен переписываться в зависимости от того, кто пришел к власти. Кроме того, изменения в Основной Закон должны прежде всего пройти всеукраинский референдум. «Каждый гражданин должен понять, что изменение Конституции что-то принесет для его жизни, в его дом, в его семью. Объясните, зачем вы изменяете Конституцию. А сначала попробуйте выполнять действующий Основной Закон», - подчеркнул лидер «Фронта Перемен».