В ПР заявляют, что в ликвидации райсоветов в Киеве политики нет

Глава фракции Партии регионов в Киевсовете Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО уверен, что ликвидация районных советов в Киеве позволит оптимизировать систему управления столицей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации Партии регионов.

А.ОМЕЛЬЯНЕНКО отметил важность и своевременность обращения депутатского корпуса Киевсовета к депутатам Верховной Рады Украины о целесообразности деятельности в Киеве районных советов.

«Ни в одном крупном городе Украины – Харькове ли, Одессе, Донецке, Днепропетровске - нет такого понятия, как районные советы», - сказал он.

По словам А.ОМЕЛЬЯНЕНКО, сегодня очевидно, что районные советы Киева не в состоянии эффективно работать и действовать в интересах киевлян.

“Фактически большая часть функций, которые раньше выполняли райсоветы, уже давно переданы городскому совету. К тому же, содержание в районах более 600 депутатов негативно отражается и на бюджете города. Только поддержка аппарата и райсоветов требует свыше 70 млн. грн. Эти деньги вполне можно будет перенаправить на программы развития Киева, социальные программы, поддержку малообеспеченных киевлян”, - сказал глава фракции ПР в Киевсовете.

При этом он утверждает, что решение сегодняшней сессии Киевсовета не связано с тем, что в стране ожидаются выборы в местные советы. «Политической составляющей здесь нет», - сказал А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, Киевсовет принял решение об обращении в Верховную Раду об изменении законодательства с целью ликвидации райсоветов в Киеве.