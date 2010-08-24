СМИ: Генпрокуратура задержала еще одного экс-чиновника Тимошенко

21 августа Военной прокуратурой был задержан Валерий Иващенко, экс-первый заместитель министра обороны Украины. Об этом сообщает Зеркало неделисо ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре Украины.

После скандальной отставки Юрия Еханурова Валерий Иващенко в период с 5 июня 2009 года по 11 марта 2010 года исполнял обязанности главы военного ведомства в правительстве Юлии Тимошенко.

Источник утверждает, что Валерий Иващенко был помещен в изолятор на 72 часа по итогам допроса в ГПУ в рамках уголовного дела, которое расследует Военная прокуратура.

Валерию Иващенко вменяют в вину незаконное принятие решения о реализации имущества Феодосийского судомеханического завода. По информации из прокуратуры, значительная часть активов этого госпредприятия Минобороны после проведения санации перешла в частные руки, в том числе стратегически важные объекты инфраструктуры — причалы завода.

В Генпрокуратуре подозревают, что новым собственником причалов и другого имущества Феодосийского завода стал Андрей Сенченко, член фракции БЮТ.

Следствие располагает документом за подписью Валерия Иващенко, который дает право по итогам проведенной санации продать любое имущество Феодосийского судомеханического завода, включая цеха и глубоководные причалы. Реализация указанного решения Минобороны нанесла серье»ЗН» ый ущерб госпредприятию.

Источник ««ЗН» » в Генпрокуратуре утверждает, что по итогам расследования уголовного дела проданное имущество завода будет возвращено государству. При передаче его частным структурам было нарушено законодательство Украины, в частности постановление Кабинета Министров, требующее выдачи отдельного разрешения на реализацию для каждого объекта государственной собственности, к тому же с обязательным согласованием решения о продаже с Фондом государственного имущества Украины. Эти процедуры, как утверждает источник, были нарушены.

Как стало известно изданию, следствие отрабатывает главную версию, в соответствии с которой при принятии указанного решения на Валерия Иващенко было оказано давление со стороны народных депутатов и, возможно, руководства Кабинета Министров.

Следователям Военной прокуратуры уже известно, что на рабочих совещаниях в Минобороны по подготовке приказа и.о. министра лично присутствовал народный депутат Украины Андрей Сенченко.

Известно также, что руководители департаментов военного ведомства отказались визировать проект решения и.о. министра о продаже имущества Феодосийского завода, считая его незаконным.