Украина празднует 19-ю годовщину Независимости

Сегодня Украинское государство отмечает 19-ту годовщины Независимости.

В этот день 19 лет тому назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.

1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.

Сегодня руководство государства приняло участие в молитве за Украину в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Богослужение проводил предстоятель Украинской православной церкви митрополит ВЛАДИМИР.

В богослужении приняли участие руководители государства – Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.