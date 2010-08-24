Украина празднует 19-ю годовщину Независимости
09:35, 24 августа 2010Политика
1294 0
1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость... Сегодня руководство государства приняло участие в молитве за Украину...
Сегодня Украинское государство отмечает 19-ту годовщины Независимости.
В этот день 19 лет тому назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.
1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.
Сегодня руководство государства приняло участие в молитве за Украину в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.
Богослужение проводил предстоятель Украинской православной церкви митрополит ВЛАДИМИР.
В богослужении приняли участие руководители государства – Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter