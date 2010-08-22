Председатель УРП "Собор" перечислил надежных национал-демократов

Народный депутат от фракции “Наша Украина - Народная самооборона”, председатель Украинской Республиканской партии “Собор” Анатолий МАТВИЕНКО призывает к объединению национал-демократические партии в канун местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Седьмой отчетно-избирательной конференции Хмельницкой областной организации УРП “Собор”.

“Мы призываем к объединению всех небезразличных национал-демократических партий. Нас не должен разъединять вопрос, кто будет лидером в объединении. Наоборот, должна сплотить будущая судьба Украины”, - отметил политик.

По его словам, потенциальными партнерами УРП “Собор” видит Украинскую народную партию, часть Народного Руха Украины и “Фронт перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА.