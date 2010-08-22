Мэр Тернополя считает, что День независимости и политика несовместимы

Городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ призывает местные партийные организации воздержаться от политической агитации в праздничные дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении на официальном сайте городского совета.

Как отмечает Р.ЗАСТАВНЫЙ, идейной основой всех праздничных мероприятий должна стать популяризация семейных, национальных, христианских духовных ценностей, а не партийной символики и политических лозунгов.

«22-29 августа в нашем городе будут проходить торжества по случаю 19-й годовщины Независимости Украины и 470-й годовщины Тернополя. Эти праздники являются самыми большими и самыми величественными в жизни страны и города, ведь связанные с обретением свободы украинского народа и празднованием родного Тернополя. В связи с этим обращаемся к вам не проводить в праздничные дни политическую агитацию и не использовать партийную символику во время торжественных мероприятий», – говорится в обращении.

Вместе с тем мэр Тернополя предложил представителям партий продемонстрировать любовь и уважение к жителям города и приложить усилия для обеспечения добра и мира в родном городе.