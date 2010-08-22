В Луцке снова состоится акция „Украинская вышиванка”

В Луцке в День Независимости в четвертый раз состоится акция „Украинская вышиванка”.

В этом году на главной площади города – Театральной площади – жители и гости города в вышиванках выложат трезуб с крестом над средним «зубом», сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии.

Рассматривалось несколько вариантов составления фигуры или „написания” слова, как в предыдущие годы - „Луцк”, „Украина”. Однако организаторы акции остановились на аутентичном трезубе.

Всем участникам акции будут выдавать памятные удостоверения.

Состоится награждение участников в различных номинациях, в частности „Самая большая семья в вышиванках” „Самый уважаемый участник в вышиванке” „Самый маленький участник в вышиванке” „Самая оригинальная вышиванка” „Сорочка поколений” „Гармония духа и сердец” (для пары) „Самые патриотичные дедушка и бабушка” и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, впервые акция „Украинская вышиванка” состоялась в Луцке в 2007 году. Тогда более трех тысяч человек в вышитых рубашках выстроили трезуб, в следующем году - слово „Луцк”, в 2009 году – слово „Украина”.