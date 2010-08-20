Азарова приняли в почетные артековцы

Кабинет министров Украины разрабатывает программу развития Международного детского центра «Артек» (Крым), рассчитанную на 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня в "Артеке", где открылся международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» (ДНВ).

«Мы уже сейчас думаем о том, чтобы составить серьезную 5-летнюю программу и превратить "Артек" в современный международный лагерь отдыха наших детей», – сказал Н.АЗАРОВ после того, как был принят в почетные «артековцы».

Глава КМУ заверил, что при президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ финансирование всех программ, связанных с детьми будет 100-процентным.

Также, общаясь с журналистами, Н.АЗАРОВ заявил, что лагерь должен оставаться в ведении Президента Украины. «Правильно, если бы он входил в систему компетенции Президента Украины и работал под его патронатом», – заявил премьер.

Кроме того, глава правительства рассказал, что в детстве он хорошо учился и мечтал попасть в «Артек», но так и не побывал там.

Международный конкурс будет проходить в "Артеке" в течение 3-х дней. Гала-концерт и награждение победителей состоятся 22 августа.

Телеграмму-приветствие участникам и организаторам ДНВ направил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

По данным организаторов, в адрес оргкомитета Международного конкурса поступило более 5 тыс. заявок от юных музыкантов из 16 стран мира. В финале ДНВ в "Артеке" выступят 15 конкурсантов из 9 стран.

"Артек" этим летом отмечает 85-летие со дня основания. Основные торжества по этому поводу прошли 19 августа.