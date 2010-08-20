В БЮТ советуют Близнюку ремонтировать дороги

Народный депутат Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) считает политическими спекуляциями высказывания некоторых политиков и представителей власти о необходимости введения в Украине на законодательном уровне двойного гражданства.

Такое мнение Д.ВЕТВИЦКИЙ высказал УНИАН, комментируя соответствующее заявление главы Донецкой областной государственной администрации Анатолия БЛИЗНЮКА.

"Некоторые политики и представители власти выступают за легализацию двойного гражданства, аргументируя тем, что это позволит упростить поездки к родственникам в ближнее зарубежье, в частности – в Россию. Думаю, во времена СССР вернуться не получится, а чтобы удобнее было общаться с родственниками, нужно отремонтировать дороги и удешевить билеты на поезда и самолёты. Двойное гражданство – это тема, которой спекулируют в основном пророссийские политики", – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

По его мнению, введение двойного гражданства может стать дополнительным фактором иностранного влияния на события в Украине. "Одна часть Украины захочет двойного гражданства с западными странами, а вторая часть пожелает получить российские паспорта, которые ей дадут, ведь в России двойное гражданство разрешено законом", – отметил депутат.

В связи с этим Д.ВЕТВИЦКИЙ напомнил, что недавно официально румынскими гражданами стали 3,5 тысячи буковинцев, а по неофициальным данным – 50 тысяч человек. "В программах некоторых румынских партий, в частности "Великой Румынии", предусмотрено объединение бывших румынских территорий, в число которых входят Северная Буковина и часть Одесской области", – пояснил он.

В то же время депутат предостерегает и от выдачи иностранцам украинских паспортов. "Китай, Индия имеют переизбыток населения, и государственная политика Китая – стимулировать эмиграцию "трудовых десантов".Считаю, что украинцы должны чувствовать себя хозяевами на своей земле", – подчеркнул Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Депутат также заявил, что фракция БЮТ не поддержит инициатив, предусматривающих введение в Украине двойного гражданства.

Как сообщал УНИАН, глава Донецкой областной государственной администрации А.БЛИЗНЮК заявил о необходимости создания законодательной базы для введения в Украине института двойного гражданства.

Верховная Рада Украины 2 июня 2009 года приняла в первом чтении законопроект № 3102о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об ответственности за сокрытие факта пребывания в гражданстве другого государства или приобретения такого гражданства), внесённого 11 сентября 2008 года народными депутатами Виктором ШВЕЦОМ и Владимиром МАКИЕНКО (оба – фракция БЮТ).

Проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за получение второго гражданства. В частности, за сокрытие этого факта парламент предлагает установить наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или штрафа в размере 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Гражданин Украины будет обязан сообщить о факте приобретения или пребывания в гражданстве (подданстве) другого государства в течение 30 дней.

Законопроект поддержали235 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, в том числе 152 – от БЮТ, 63 – от НУ–НС, 20 – от Блока Литвина. Законопроект не поддержал ни один депутат фракций Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

В России, Румынии, Греции, Швейцарии и некоторых других странах двойное гражданство разрешено.