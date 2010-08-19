Печерский суд Киева дал согласие на розыск и доставку Данилишина в суд

Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры Украины дал согласие на розыск и доставку бывшего министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, соответствующее решение суд принял 11 августа.

Как отметили в ведомстве, 10 августа органы прокуратуры объявили Б.ДАНИЛИШИНА в государственный, межгосударственный и международный розыски в связи с тем, что после возбуждения в отношении него уголовного дела он не появлялся на допросы к следователю прокуратуры.

Также в пресс-службе отметили, что сегодня Печерский райсуд столицы должен рассмотреть обращение следователя Генеральной прокуратуры, в котором последний просит суд продлить сроки изучения документации, которая касается дела Б.ДАНИЛИШИНА.

Как сообщал УНИАН, против Б.ДАНИЛИШИНА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 - злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия - по факту причинения им убытков государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП “МА «Борисполь» применения процедуры закупки у одного участника.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в ГПУ сообщали, что Б.ДАНИЛИШИН скрывается в Германии, куда он выехал за день до возбуждения уголовного дела.

Между тем в Федеральной полиции Германии заявили, что не имеют информации о том, что бывший министр экономики Украины Б.ДАНИЛИШИН якобы находится на территории ФРГ.