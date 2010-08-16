Заместитель начальника милиции Крыма на автомобиле сбил девушку

Заместитель начальника крымской милиции Рефат КЕНЖАЛИЕВ, находясь за рулем автомобиля, сбил в Симферополе девушку-пешехода и доставил пострадавшую в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 августа в 22.45.

«Водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на пешехода-девушку, пересекавшую проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Р.КЕНЖАЛИЕВ немедленно доставил пострадавшую в медучреждение», - говорится в пресс-релизе.

По данным милиции, 22-летняя жительница Симферополя получила легкие телесные повреждения: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб колена.