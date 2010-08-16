Заместитель начальника милиции Крыма на автомобиле сбил девушку
17:38, 16 августа 2010Политика
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Кенжалиев завез пострадавшую в больницу
Заместитель начальника крымской милиции Рефат КЕНЖАЛИЕВ, находясь за рулем автомобиля, сбил в Симферополе девушку-пешехода и доставил пострадавшую в больницу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 августа в 22.45.
«Водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на пешехода-девушку, пересекавшую проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Р.КЕНЖАЛИЕВ немедленно доставил пострадавшую в медучреждение», - говорится в пресс-релизе.
По данным милиции, 22-летняя жительница Симферополя получила легкие телесные повреждения: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб колена.
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