Томенко предлагает оригинальный подарок ко Дню Независимости

Фонд Николая Томенко к 19-й годовщине Независимости Украины реализует проект «Частица Украины в твоем мобильном».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Николая Томенко, благодаря проекту, который стартует накануне Дня Независимости, все желающие получат возможность бесплатно загрузить на свой мобильный телефон мелодии патриотических песен, которые размещены на сайте tomenko.kiev.ua.

«Мы хотим, чтобы к 19-й годовщине рождения нашей страны, каждый гражданин мог поздравить себя и своих друзей с праздником и таким образом сказать: я украинец и я этим горжусь», - говорит инициатор проекта Николай ТОМЕНКО.

Мелодии для загрузки взяты с диска «Главные песни и мелодии Украины», который выпустили к 16-й годовщине Независимости Украины Фонд Николая Томенко и Национальная радиокомпания Украины. При содействии Фонда на протяжении последних лет аудиозаписи главных песен и мелодий Украины – Гимна Украины, Молитвы за Украину, казацких маршей и других песен, получили большинство школ во всех уголках государства.