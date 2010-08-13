В Киеве в этом году День Независимости будут отмечать без фейерверка

В Киеве в этом году День Независимости Украины будут отмечать без традиционного фейерверка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

По его словам, решение принято в связи с жарой и решением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о запрещении проведения фейерверков на территории государства.

А.ПОПОВ заверил, что все равно празднование не будет хуже, чем в предыдущие годы.

“Киев как столица Украины планирует свои мероприятия вместе с общегосударственными. Город будет участником этих мероприятий. Будут и дополнительные мероприятия, связанные, например, с открытием традиционной выставки цветов, и другие мероприятия, которые в том числе в День Независимости будут проводиться на нашей центральной улице в Киеве. Думаю, что мероприятия не будут уступать тем, которые были в прошлом году”, - сказал он.

“Но мы к этому будем относиться и с точки зрения расходования бюджетных средств очень бережливо”, - добавил первый заместитель председателя КГГА.