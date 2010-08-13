Эксперт: Украина могла бы через 5-7 лет не зависеть от поставок газа

Украина через 5-7 лет могла бы стать независимой от внешнего потребления газа и быть самодостаточной при условии начала добычи альтернативного газа - сланцевый газ, шахтный метан, биогаз.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club» Александр ТОДИЙЧУК вчера в ходе "круглого стола" на тему "Перспективы добычи сланцевого газа в Украине", организованного Институтом проблем управления им. Горшенина.

"Украина через 5-7 лет могла бы избавиться от зависимости от внешнего потребления газа и быть самодостаточной. А если бы были успешно развиты проекты альтернативного газа, а также увеличена добыча газа на суше и на море, то в перспективе, лет через десять, Украина могла бы поставлять газ и на другие рынки", – сказал А.ТОДИЙЧУК.

При этом он добавил, что при условии реформирования нефтегазового сектора и развития инвестиций Украина могла бы добывать до 8 млрд. куб. м шахтного метана в год.

В свою очередь, экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ отметил, что для начала промышленной добычи в Украине сланцевого газа необходимо 10-15 лет. "Необходимо 10-15 лет, чтобы приступить к разработке месторождений сланцевого газа", – сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что говорить о каких-либо запасах рано, поскольку не проведена геологоразведка. По его словам, оценочные запасы сланцевого газа в Украине составляют от 2 до 30 трлн. куб. м.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, добываемый из сланца, распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США впервые с 2001 года обогнали Россию по добыче газа, в основном за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ вскоре может прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.