Кинах потерял облорганизацию ПППУ в полном составе

Совет Ивано-Франковской областной организации Партии промышленников и предпринимателей Украины принял решение и в дальнейшем остаться в составе блока “Наша Украина” и обязал депутатов местных советов всех уровней от партии неуклонно выполнять это решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном заявлении Ивано-Франковской областной организации ПППУ.

“Мы, члены областной организации Партии промышленников и предпринимателей Украины, возмущены неожиданным и несогласованным с политсоветом партии и областными партийными организациями решением председателя партии Анатолия КИНАХА о переходе в Кабинет министров Украины”, - говорится в заявлении.

Также члены областной организации недовольны тем, что руководство партии рекомендовало народным депутатам от ПППУ рассмотреть вопрос о возможности присоединения к Коалиции национального единства. “Принятие такого решения нанесло болезненный удар недавно созданной оппозиции демократических сил Украины. Совет областной партийной организации не поддерживает такие действия руководства партии”, - отмечается в заявлении.

Ивано-Франковская областная организация ПППУ заявила о “неизменности своей политической деятельности”. “Мы и в дальнейшем будем придерживаться приоритетов, направленных на дальнейшее развитие демократических процессов в Украине и экономического продвижения края, прислушиваться к мнениям прикарпатцев, которые в марте 2006 года отдали свои голоса за национальные ценности, а их проблемы ставить выше политических амбиций столичных власть предержащих”, - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада назначила председателя ПППУ Анатолия КИНАХА на должность министра экономики Украины. Сразу после голосования члены «Нашей Украины» исключили А.КИНАХА из фракции.

22 марта политсовет ПППУ рекомендовал своим народным депутатам рассмотреть вопрос о возможности присоединения к коалиции.