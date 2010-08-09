Янукович намерен встретиться с матерью погибшего в милиции студента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшие дни планирует встретиться с матерью погибшего на территории Шевченковского районного отдела внутренних дел г. Киева Игоря Индило.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

“Президент Украины встретится с матерью студента Игоря Индило, который умер в Шевченковском райотделе внутренних дел Киева. Эта встреча состоится в ближайшие дни. Президент держит на личном контроле расследование этого дела, которое сейчас еще не завершено”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она также отметила, что по результатам этой встречи глава государства планирует дать соответствующие поручения с целью обеспечения объективного расследования обстоятельств гибели молодого человека.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал “1+1” сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента Игоря Индило в районное отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не обнаружила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». При этом в милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила в результате действий правоохранителей.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками Шевченковского райуправления милиции столицы, в котором погиб И.Индило.

3 июня советник министра внутренних дел Украины Константин СТОГНИЙ заявил, что 8 июня будут известны результаты экспертизы и заключение прокуратуры, которые позволят сделать вывод о том, была ли вина сотрудников Шевченковского районного управления милиции Киева в гибели студента И.Индило.

В то же время прокурор г. Киева Юрий УДАРЦОВ 22 июля сообщил, что в ходе расследования уголовного дела относительно обстоятельств гибели студента И.Индило назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза.