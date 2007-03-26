Мороз рассказал, как сверял часы с Кинахом

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ встречался с Анатолием КИНАХОМ перед его переходом во властную коалицию. Об этом спикер сообщил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

«У меня был разговор с А.КИНАХОМ недели полторы или даже две тому назад", - отметил А.МОРОЗ. При этом он подчеркнул, что встречался с А.КИНАХОМ не «для того, чтобы его переманивать, а чтобы просто сверить часы во взглядах на ключевые для государства проблемы».

По словам А.МОРОЗА, он не предлагал А.КИНАХУ непосредственно переходить в коалицию. «Очевидно, он (КИНАХ – УНИАН) не только со мной имел разговор», - объяснил спикер.

Относительно мотивов создания конституционного большинства в 300 голосов в парламенте, А.МОРОЗ подчеркнул, что это нужно не для того, чтобы «утвердиться над оппозицией, а для принятия необходимых для государства законов».