Граждан США предупреждают об опасностях поездок в Россию

Госдепартамент США предупреждает американских граждан об опасностях, связанных с пожарами в России.

"Госдепартамент предупреждает американских граждан о рисках поездок в Российскую Федерацию из-за пожаров в России и их влиянием на безопасность, качество воздуха и работу транспорта. Это предупреждение распространяется на срок до 5 сентября 2010 года", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении ведомства.

В документе отмечается, что лесные пожары и жара стали причиной опасного уровня загрязнения воздуха, а также привели к задержкам и отменам рейсов.

"Люди, намеревающиеся ехать в Москву и окружающие ее районы, должны тщательно продумывать свои планы в связи со сложившейся ситуацией. Опасное состояние воздуха означает, что людям с сердечными и легочными заболеваниями, пожилым людям и детям не следует покидать помещения и нужно воздерживаться от большой активности. Большой или продолжительной активности вне помещений следует избегать всем", - подчеркивается в документе.