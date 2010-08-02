Янукович дал послу в Казахстане первую важную задачу

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил новому послу Украины в Казахстане Олегу ДЕМИНУ подготовить визит Президента этой страны Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Украину.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА с О.ДЕМИНЫМ.

В.ЯНУКОВИЧ назвал первой важной задачей дипломата в его новой должности успешную подготовку визита в Украину Президента Казахстана Н.НАЗАРБАЕВА, запланированную на следующий месяц.

«Казахстан для нас является стратегически важной страной, и задачи перед вами будут стоять непростые. Работайте», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. Он также поздравил О.ДЕМИНА с днем рождения, который совпал с его назначением на должность посла Украины в Казахстане.

После встречи О.ДЕМИН отметил, что она была конкретной и связанной именно с тем, что Казахстан является стратегическим партнером Украины «во всех направлениях, и особенно – в торгово-экономическом».

Новоназначенный посол подчеркнул, что в этом контексте является чрезвычайно важным развитие экономических отношений наших стран в будущем. «В ближайшее время должен быть сделан действительно серьезный толчок», - сказал О.ДЕМИН, добавив, что речь идет, в частности, о развитии совместных проектов, взаимовыгодных для Украины и Казахстана.

Первым серьезным шагом в этом направлении он назвал визит Н.НАЗАРБАЕВА в Украину.

О.ДЕМИН отметил, что приложит все усилия для успешной подготовки этого мероприятия.