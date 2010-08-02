Ставнийчук кажется, что Украина возвращается в советские времена

Член Венецианской комиссии от Украины Марина СТАВНИЙЧУК считает, что без внесения изменений в новый закон о местных выборах провести их будет практически невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на пресс-конференции в Киеве она подчеркнула, что технологически по новому закону о местных выборах провести выборы в масштабах страны в сроки, предусмотренные законом, будет невозможно.

Поэтому М.СТАВНИЙЧУК считает, что Верховная Рада в начале новой сессии должна внести изменения в закон о выборах, чтобы «по крайней мере дать возможность их провести».

М.СТАВНИЙЧУК подвергла критике нормы закона, которые касаются формирования округов, формирования территориальных избирательных комиссий, сроков проведения выборов и т.п., отметив, что все это ставит в неравные условия партии, которые будут принимать участие в выборах.

Она считает, что сегодня этот закон позволяет партии власти использовать все административные рычаги. «Кажется, что общество возвращается даже не на десять лет назад, а в советские времена, к сожалению», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она также раскритиковала избирательную систему, предусмотренную данным законом. По ее словам, Украина так и не вернулась к мажоритарной системе на местном уровне, а лишь искусственно усложнила пропорциональную систему, «разбавив ее» непродуманными новеллами от мажоритарной системы.

М.СТАВНИЙЧУК считает, что эти нововведения защищают интересы исключительно партии власти, а коммунисты и Блок Литвина, которые также голосовали за закон, не получат никаких дивидендов и поймут, что сделали ошибку, проголосовав за него.

В свою очередь экс-губернатор Винницкой области, депутат Винницкого облсовета Александр ДОМБРОВСКИЙ также раскритиковал этот закон, в частности норму, в которой говорится, что сегодня кандидаты в мэры, в депутаты местных советов не могут идти на выборы путем самовыдвижения, а только от партий. По его словам, сегодня люди будут вынуждены идти «в политическое батрачество» для того, чтобы представлять интересы тех или других слоев населения.

Кроме того, А.ДОМБРОВСКИЙ выразил убеждение, что после выборов «политика тушек» распространится и на местный уровень. Он считает, что это сильно ударит, в первую очередь, по парламентским партиям, которые входят в коалицию и поддержали данный закон. С ним согласилась и М.СТАВНИЙЧУК, отметив, что Конституционный Суд своим решением, которое позволило входить народным депутатам в коалицию на индивидуальной основе, открыл «ящик Пандоры».