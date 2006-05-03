Депутаты организуют первую сессию. Заседание подготовительной группы
15:45, 03 мая 2006Политика
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4 мая в 10-00 начнется первое заседание Подготовительной депутатской группы, которая создана для подготовки предложений по организации и проведению первой сессии Верховной Рады Украины нового созыва.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.
Аккредитация представителей СМИ проводится 3 мая с 14-00 до 17-00 по тел. 255-30-74.
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