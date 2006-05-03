Депутаты организуют первую сессию. Заседание подготовительной группы

4 мая в 10-00 начнется первое заседание Подготовительной депутатской группы, которая создана для подготовки предложений по организации и проведению первой сессии Верховной Рады Украины нового созыва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Аккредитация представителей СМИ проводится 3 мая с 14-00 до 17-00 по тел. 255-30-74.