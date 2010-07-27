Судья по делу против Януковича взяла самоотвод

Сегодня судья Печерского районного суда Киева Светлана ВОЛКОВА взяла самоотвод во время судебного заседания по делу по иску гражданина Виктора ВОЛОСЮКА против Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который 27 апреля 2010 года в Страсбурге отрицал Голодомор как геноцид украинского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения “Свобода”, это произошло по требованию представителя истца – председателя Киевской организации ВО “Свобода” Андрея МОХНИКА, - который заявил об отводе судьи в связи с ненадлежащей организацией фиксации судебного процесса, когда “важные для дела факты и события не фиксировались в журнале судебного заседания”.

“На протяжении всего судебного разбирательства судья С.ВОЛКОВА всячески нарушала права истца, не удовлетворяла ходатайства, которые имеют значение для дела, в частности сегодня она отклонила мое ходатайство о приобщении к делу постановления Киевского апелляционного суда от 13 января 2010 года, которым признано, что Голодомор как геноцид украинского народа организовали бывшие московско-большевистские руководители – Сталин, Каганович и другие. Судья, практически, выступала на стороне ЯНУКОВИЧА, что абсолютно исключало справедливое рассмотрение дела”, - заявил А.МОХНИК.

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛОСЮК в своем исковом заявлении подчеркивает, что глава государства, заявив 27 апреля в Страсбурге об отрицании Голодомора как геноцида украинского народа, опозорил честь и достоинство истца и совершил акт надругательства над уничтоженными таким преступным способом миллионами людей.

В.ВОЛОСЮК просит суд вынести решение, которое обяжет Президента извиниться публично перед истцом и перед украинским народом.