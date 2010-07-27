Азаров читает Украинскую правду, «чтобы настроение себе поднять»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что никогда не выделял финансовые средства на реализацию PR-проектов в средствах массовой информации для повышения своего рейтинга и создания положительного имиджа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Я привык говорить правду. Я никогда ни копейки не тратил на создание своего имиджа – позитивного, негативного. Я никогда никому ничего не заказывал. Вместе с тем, я знаю, что такие случаи есть. И они вызывают у меня сожаление", - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем премьер сообщил, что внимательно читает публикации в "Украинской правде", которая уделяет большое внимание его цитатам и манере говорить. Н.АЗАРОВ сообщил об этом сразу после того как исправил свою ошибку при произношении словосочетания "Ивано-Франковская область" (сначала премьер поставил ударение на четвертый слог). "А то опять "Украинская правда" напишет, что АЗАРОВ путает поэта... Я читаю "Украинскую правду" специально, чтобы настроение себе поднять. Вы очень внимательно отслеживаете все мои высказывания... Очень даже приятно. Вы делаете меня человеком популярным. Рейтинг мне наращиваете", - добавил глава правительства.