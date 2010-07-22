Дело Лозинского будет в суде через 2 недели, если он проявит сознательность

В Генеральной прокуратуре Украины надеются в августе передать уголовное дело против экс-народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО, которого обвиняют в убийстве гражданина Валерия Олийныка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил сегодня журналистам в Киеве.

Генпрокурор сообщил, что досудебное следствие по этому делу завершено, обвиняемый в преступлении В.ЛОЗИНСКИЙ уже ознакомился с 34-мя томами дела из 38-ми. При этом второй обвиняемый - егерь В.ПЕРЕПЕЛИЦА - ознакомился с 35-тью томами.

«Мы надеемся на сознательность и ЛОЗИНСКОГО, и ПЕРЕПЕЛИЦЫ, что 3-4 тома, которые остались, они прочитают до конца июля – первых чисел августа, и мы в августе передадим это дело в суд», - заявил А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения В.Олийнык.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренно тяжелое телесное повреждение, совершенное способом, который имеет характер особенного мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть пострадавшего).

3 июля Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он был задержан в Киеве 1 марта этого года.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.