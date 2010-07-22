Янукович снова поменял командующего внутренними войсками

12:18, 22 июля 2010
Политика
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Воробьев продержался три месяца

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея ЯРОВОГО начальником Главного управления – командующим внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины.

Текст соответствующего указа от 22 июля размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом Президент освободил Владимира ВОРОБЬЕВА от должности начальника Главного управления – командующего внутренними войсками МВД.

Напомним, что главнокомандующего Внутренними войсками МВД Воробьева Янукович назначил в апреле, уволив Александра Кихтенко.

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