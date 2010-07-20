КЗУ: комсомольские функционеры делают вид, что молятся Богу

Луганский Народный комитет защиты Украины требует от правоохранителей беспристрастно расследовать дело по факту уничтожения храма в честь Архистратига Божьего Михаила, который принадлежит Украинской православной церкви (Киевского патриархата).

Об этом говорится в заявлении Луганского Народного комитета защиты Украины, текст которого размещен на сайте комитета.

«Накануне визита Московского Патриарха в Украину в результате поджога уничтожено деревянное здание храма в честь Архистратига Божьего Михаила - первого в Луганске деревянного храма УПЦ Киевского Патриархата», - напоминается в заявлении.

Луганский Народный комитет защиты Украины считает поджог храма «очередным актом уничтожения украинства на Востоке государства и возвращением к русификации».

«Вчерашние комсомольские функционеры, которые сегодня возглавляют руководство Луганской области, делают вид, что молятся Богу, а в действительности поклоняются дьяволу. Это преступление было вдохновлено именно их политикой, если и не было инспирировано напрямую», - говорится в заявлении.

Уничтожение храма, считают члены комитета, является «нарушением прав части луганчан на выбор вероисповедания».

Они требуют от правоохранительных органов беспристрастного расследования факта преступления и наказания виновных.

Как сообщал УНИАН, 19 июля на сайте УПЦ (КП) появилось сообщение, что 18 июля приблизительно в 3.30 утра в результате поджога уничтожено деревянное здание храма в честь Архистратига Божьего Михаила на окраине Луганска.

«Строительство первого в Луганске деревянного храма Украинской православной церкви (Киевского патриархата) находилось на завершающей стадии – оставалось лишь установить купол», - подчеркивалось в сообщении.

Также в сообщении отмечалось, что, как свидетельствовал сторож, ночью в храм ворвались двое неизвестных, которые его избили, а затем из канистр облили здание храма и древесину, предназначенную для строительства, и подожгли. В результате пожара здание сгорело практически полностью.

По словам епископа Луганского и Старобельского ТИХОНА, ущерб в результате поджога превышает 300 тыс. грн. (более 38 тыс. дол.).