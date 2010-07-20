Садовый дом главы ВСУ: общая площадь - 410,2 кв. м, жилая - 41,8 кв. м

Общая сумма совокупного дохода председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО за 2009 год составляет 502 844,79 грн., из суммы начисленного дохода удержан налог соответствующего размера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, в соответствии со статьей 6 Закона Украины «О борьбе с коррупцией», В.ОНОПЕНКО обнародовал сведения о доходах, ценных бумагах, недвижимом и ценном движимом имуществе и вкладах в банках за 2009 год (газета «Урядовий кур’єр» № 131 от 20 июля 2010 г.).

Совокупный доход членов семьи В.ОНОПЕНКО за 2009 год составляет 61471,28 грн. Члены семьи имеют взносы в уставные фонды предприятий в размере 3 058 000 грн.

В частной собственности семьи есть садовый (дачный) дом (жилая площадь - 41,8 кв. м, общая площадь - 410,2 кв. м), построенный в 1989 году на земельном участке размером 0,53 га, и жилой дом (жилая площадь - 194,0 кв. м, нежилая – 369,1 кв. м), построенный в 2002 году на земельном участке 0,15 га.

В 2009 году в частной собственности семьи В.ОНОПЕНКО находились два автомобиля: Аudi 2007 года выпуска с объемом двигателя 4163 куб. см и Subaru Forester 2004 года выпуска с объемом двигателя 2000 куб. см.