Садовый дом главы ВСУ: общая площадь - 410,2 кв. м, жилая - 41,8 кв. м

11:55, 20 июля 2010
Политика
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Онопенко подал декларацию

Василий Онопенко
Общая сумма совокупного дохода председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО за 2009 год составляет 502 844,79 грн., из суммы начисленного дохода удержан налог соответствующего размера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, в соответствии со статьей 6 Закона Украины «О борьбе с коррупцией», В.ОНОПЕНКО обнародовал сведения о доходах, ценных бумагах, недвижимом и ценном движимом имуществе и вкладах в банках за 2009 год (газета «Урядовий кур’єр» № 131 от 20 июля 2010 г.).

Совокупный доход членов семьи В.ОНОПЕНКО за 2009 год составляет 61471,28 грн. Члены семьи имеют взносы в уставные фонды предприятий в размере 3 058 000 грн.

В частной собственности семьи есть садовый (дачный) дом (жилая площадь - 41,8 кв. м, общая площадь - 410,2 кв. м), построенный в 1989 году на земельном участке размером 0,53 га, и жилой дом (жилая площадь - 194,0 кв. м, нежилая – 369,1 кв. м), построенный в 2002 году на земельном участке 0,15 га.

В 2009 году в частной собственности семьи В.ОНОПЕНКО находились два автомобиля: Аudi 2007 года выпуска с объемом двигателя 4163 куб. см и Subaru Forester 2004 года выпуска с объемом двигателя 2000 куб. см.

 

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