Луценко: А если завтра война, что я буду делать без военного билета?
Экс-министр возмущен изъятием документов
Лидер "Народной Самообороны" Юрий Луценко не связывает обыск, устроенный в его квартире, с его деятельностью в должности министра внутренних дел.
Об этом он заявил во вторник журналистам.
"Все эти действия четко направлены на то, чтобы ограничить мое передвижение по стране", - заявил он.
"Они панически боятся любой народной активности", - прибавил Луценко.
Он опроверг обвинение Генпрокуратуры, что уклонялся от следствия.
"Меня никогда не вызывали в Генпрокуратуру, пока я сегодня не открыл двери и не увидел господина Медведева, работников прокуратуры и двух понятых", - заметил Луценко.
Он также напомнил, что Медведев возбуждал дело о выдаче Луценко наградного оружия еще в декабре в 2006 году. Однако тогда признаков уголовного преступления в его действиях не нашел.
"Но через несколько месяцев этот господин передумал и таки решил найти признаки уголовного преступления", - сказал Луценко.
По его словам, сам бизнесмен Ковалев, по показаниям которого была начата проверка, признал, что дал эти показания под давлением.
Он назвал то, что происходит в стране "полным дежа вю". Он выразил удивление, что у него изъяли ряд документов "включая аттестат об образовании и окончании детсада".
"А если завтра война, то я же не знаю, что буду делать без военного билета?!" – отметил Луценко.
На вопрос журналистов, что Генпрокуратура сделала хороший пиар Луценко, он ответил, что не считает это пиаром, когда в квартиру врываются в 6 утра.
"Пусть со мной борются - у меня есть убеждение и принципы – а не с женой и двумя сыновьями", - заявил он.
Луценко также не стал связывать обыск с его действиями против "регионалов" Бориса Колесникова и Рината Ахметова.
"Вы знаете, уже год прошел с того времени, как эти люди избраны в парламент и стали еще влиятельнее, и они могли сделать это раньше", - сказал он.
"Врагов у меня конечно много, но они решают вопрос другим способом", – добавил Луценко.