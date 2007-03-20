Луценко: А если завтра война, что я буду делать без военного билета?

Лидер "Народной Самообороны" Юрий Луценко не связывает обыск, устроенный в его квартире, с его деятельностью в должности министра внутренних дел.

Об этом он заявил во вторник журналистам.

"Все эти действия четко направлены на то, чтобы ограничить мое передвижение по стране", - заявил он.

"Они панически боятся любой народной активности", - прибавил Луценко.

Он опроверг обвинение Генпрокуратуры, что уклонялся от следствия.

"Меня никогда не вызывали в Генпрокуратуру, пока я сегодня не открыл двери и не увидел господина Медведева, работников прокуратуры и двух понятых", - заметил Луценко.

Он также напомнил, что Медведев возбуждал дело о выдаче Луценко наградного оружия еще в декабре в 2006 году. Однако тогда признаков уголовного преступления в его действиях не нашел.

"Но через несколько месяцев этот господин передумал и таки решил найти признаки уголовного преступления", - сказал Луценко.

По его словам, сам бизнесмен Ковалев, по показаниям которого была начата проверка, признал, что дал эти показания под давлением.

Он назвал то, что происходит в стране "полным дежа вю". Он выразил удивление, что у него изъяли ряд документов "включая аттестат об образовании и окончании детсада".

"А если завтра война, то я же не знаю, что буду делать без военного билета?!" – отметил Луценко.

На вопрос журналистов, что Генпрокуратура сделала хороший пиар Луценко, он ответил, что не считает это пиаром, когда в квартиру врываются в 6 утра.

"Пусть со мной борются - у меня есть убеждение и принципы – а не с женой и двумя сыновьями", - заявил он.

Луценко также не стал связывать обыск с его действиями против "регионалов" Бориса Колесникова и Рината Ахметова.

"Вы знаете, уже год прошел с того времени, как эти люди избраны в парламент и стали еще влиятельнее, и они могли сделать это раньше", - сказал он.

"Врагов у меня конечно много, но они решают вопрос другим способом", – добавил Луценко.

Украинская правда