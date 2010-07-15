Литвин успокаивает: еще никто никому ничего не закрутил и не открутил

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине нет наступления на демократию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заключение можно сделать с его слов на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос относительно “закручивания гаек” властью относительно проведения массовых мероприятий в поддержку свободы слова в Украине, В.ЛИТВИН сказал: «Пока еще никто ничего не закручивал».

По его словам, происходило только распределение власти, а также определялись «с организацией власти, и когда появилось определение, когда появилась предвиденность на фоне того, что было раньше, то это восприняли как закручивание гаек».

«Еще никто никому ничего не закрутил и не открутил», - отметил В.ЛИТВИН.

В то же время он подчеркнул: «Наводить порядок нужно не за счет того, чтобы каждый человек сказал, что наступают на мое неотъемлемое право думать, говорить, как я думаю, и действовать, как я хочу».

По словам председателя ВР, в его воображении «демократия, свобода слова – это как комнатное растение». «Если к нему немилостиво относиться – побеги обрезать, не поливать и не поддерживать, то оно зачахнет», - сказал он.

По мнению В.ЛИТВИНА, в Украине необходимо «сохранить то, что было, и дать свободу в экономике».