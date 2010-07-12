Янукович подтвердил намерение ехать в Германию
22:01, 12 июля 2010Политика
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Телефонный разговор с президентом ФРГ
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Федерального президента ФРГ Кристиана ВУЛЬФА с избранием на высокую должность и пожелал ему плодотворной работы на благо немецкого народа.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства сегодня состоялся телефонный разговор В.ЯНУКОВИЧА с К.ВУЛЬФОМ, во время которого Президент Украины подтвердил намерение уже в августе этого года посетить Германию и пригласил К.ВУЛЬФА посетить Украину в удобное для него время.
«Украина высоко ценит отношения с Федеративной Республикой Германией и поддержку Вашей страной проведения украинских реформ», - цитирует В.ЯНУКОВИЧА пресс-служба.
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