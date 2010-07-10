Медведев прибыл в Крым

15:54, 10 июля 2010
Политика
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На саммит руководителей стран СНГ

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ прибыл в Крым для участия в неформальном саммите руководителей стран Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет Президента РФ приземлился в аэропорту Симферополя.

Ранее в Крым прибыл Президента Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Саммит начнется сегодня во второй половине дня в Ливадийском дворце в Ялте.

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