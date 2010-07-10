Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ прибыл в Крым для участия в неформальном саммите руководителей стран Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет Президента РФ приземлился в аэропорту Симферополя.

Ранее в Крым прибыл Президента Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Саммит начнется сегодня во второй половине дня в Ливадийском дворце в Ялте.