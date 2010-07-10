В БЮТ говорят, что «Шуфрича помножили на ноль и отправили в изгнание»

Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО не исключает, что освобождение Нестора ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций может быть связано с подготовкой этой должности в качестве «взятки» одной из депутатских групп за вход в состав коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение С.МИЩЕНКО высказал сегодня в интервью журналистам.

По словам С.МИЩЕНКО, практически «ШУФРИЧА помножили на ноль и отправили в изгнание».

По мнению депутата, по большому счету, должность заместителя секретаря СНБО ничего не весит.

Кроме того, по словам С.МИЩЕНКО, это увольнение означает, что в команде Президента нет настоящих специалистов.

«Но, возможно, еще готовят эту должность, чтобы небольшая, но гордая группа из одной фракции вошла в коалицию… Мы можем только догадываться, кто это может быть, но я думаю, что это группа БАЛОГИ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, Верховная Рада Украины освободила Н.ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Вчера Президент своим указом назначил Н.ШУФРИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.