В Украине начинается регистрация кирилличных доменов

11:58, 08 июля 2010
Политика
2144 0

С 22 июля в Украине начнется регистрация кирилличных доменов в зонах .com.ua и .kiev.ua. Теперь можно регистрировать такие имена как, например, компания.com.ua, аренда.kiev.ua, отдых.com.ua и другие имена доменов, которые состоят из букв украинской и российской азбук.

Появление новых доменов частично решает проблему свободных доменов, как известно большинство хороших имен на латинице уже зарегистрировано. Отныне у каждого есть возможность зарегистрировать домен, который состоит из символов родного языка в привычных и популярных доменных зонах.

Подать предварительный заказ на регистрацию можно уже сегодня на сайте компании «Центр интернет-имен Украины». Стоимость представления заявки составляет 145 грн. Заказы принимаются по принципу «первый пришел – первый обслужен», то есть на одно доменное имя может быть подан и оплачен лишь один заказ.

ООО «Центр интернет-имен Украины» - ICANN-аккредитованный регистратор доменов.

тел. (057) 762-61-23, e-mail:

info@ukrnames.com

Адрес для подачи заявки на регистрацию:

http://ukrnames.com/domains/pre-comua.jsp

 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter