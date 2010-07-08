В Украине начинается регистрация кирилличных доменов

С 22 июля в Украине начнется регистрация кирилличных доменов в зонах .com.ua и .kiev.ua. Теперь можно регистрировать такие имена как, например, компания.com.ua, аренда.kiev.ua, отдых.com.ua и другие имена доменов, которые состоят из букв украинской и российской азбук.

Появление новых доменов частично решает проблему свободных доменов, как известно большинство хороших имен на латинице уже зарегистрировано. Отныне у каждого есть возможность зарегистрировать домен, который состоит из символов родного языка в привычных и популярных доменных зонах.

Подать предварительный заказ на регистрацию можно уже сегодня на сайте компании «Центр интернет-имен Украины». Стоимость представления заявки составляет 145 грн. Заказы принимаются по принципу «первый пришел – первый обслужен», то есть на одно доменное имя может быть подан и оплачен лишь один заказ.