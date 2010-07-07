Азаров проигнорировал приказ Януковича?

Сегодня на заседании Кабинета министров премьер Николай Азаров объяснил настойчивость правительства в переговорах о кредите МВФ (невзирая на “большое недоверие” фонда к украинской власти) тем, что “мы приняли страну в крайне тяжелом состоянии, по оценкам некоторых экспертов - в безнадежном. Потеря управляемости государственного управления, тотальное разворовывание народных средств, руина и хаос в финансах и реальном секторе экономики", - прибавил премьер-министр.

Полученные предыдущей властью почти 20 млрд. долларов США разных кредитов, по мнению главы Кабмина, были потеряны, однако нынешний кредит, переговоры о котором “в принципе завершились”, Украине крайне необходим. Потому что “финансово-экономический кризис, в который попала страна, никуда не делся. Хотя экономика постепенно оживает, но уровень валового внутреннего продукта далеко не отвечает тому объему бюджетных расходов, которые Украина могла позволить себе в докризисный период. И не нужно забывать, что нынешние статистические данные сравниваются с провальной базой прошлого года, когда, например, в І квартале валовой внутренний продукт упал более, чем на 20%...” – пожаловался Азаров.

Напомним, что 23 июля во время расширенного заседания Кабинета Министров Виктор Янукович фактически запретил правительственным чиновникам списывать падение или недостаточный рост показателей во времена их пребывания в креслах на тяжелое наследство предшественников. “Мы не имеем права не оправдать ожидания людей. Не имеем права объяснять собственные просчеты ошибками предшественников, «подножками» оппозиции и многим другим, что использовалось властью еще совсем недавно. Та эпоха прошла и уже не вернется никогда”, - сказал Президент.

Вземен он предложил Кабмину «работать не ради того, чтобы было о чем отчитываться на заседаниях Правительства или на других совещаниях высокого уровня. Работать нужно так, чтобы наши люди почувствовали: Украина может быть успешной, а ее граждане – зажиточными. Как мы неоднократно с вами говорили – чтобы нас уважали в мире».